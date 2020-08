Europol warnt vor Rekordjahr beim Kokainschmuggel

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Europol rechnet damit, dass es heuer einen Höchststand beim Kokainschmuggel in die EU gibt. Ein Sprecher der europäischen Polizeibehörde sagte der "Welt am Sonntag", jüngste Sicherstellungen in Belgien und den Niederlanden deuteten auf ein Rekordjahr hin. In Deutschland war schon 2019 soviel Kokain sichergestellt worden wie nie zuvor. Vom Bundeskriminalamt hieß es, die Preise seien trotz der Versuche, Einfuhren zu verhindern, stabil geblieben. Das zeige, dass immer mehr Kokain stetig verfügbar ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 07:00 Uhr