Europol verzeichnet deutlich mehr Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch im Internet

Das Wetter in Bayern: Schnee und Regen, 1 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und gelegentlich Schnee, in tiefen Lagen auch teils gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Höchstwerte zwischen 1 und 5 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um minus 2 Grad. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen in den Alpen oberhalb von 1500 Metern. Die Aussichten: In den nächsten Tagen meist trocken. Dabei in Nordbayern meist bewölkt, im Süden freundlicher mit teils längerem Sonnenschein. Tageshöchstwerte 1 bis 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2020 07:00 Uhr