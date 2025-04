Europol soll schlagkräftiger werden

Die EU-Kommission will die europäische Verteidigung stärken - und zugleich die innere Sicherheit besser schützen. Die Polizeibehörde Europol soll dafür mehr Mittel an die Hand bekommen - und mehr Personal. Geplant ist, dass sie in eine operativ tätige Strafverfolgungsbehörde umgebaut wird. Europol soll dafür mehr Befugnisse und Ressourcen erhalten. Ein konkreter Vorschlag für ein neues Mandat wird den Ankündigungen zufolge nächstes Jahr präsentiert. Ihm müssten dann noch das Europäische Parlament und der Rat der Mitgliedstaaten der EU zustimmen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 01.04.2025 19:00 Uhr