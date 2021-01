Europol macht gefährliche Schadsoftware unschädlich

Nicht notwendige Reisen aus und nach Belgien ab sofort verboten

Brüssel: Nicht notwendige Reisen aus und nach Belgien sind ab sofort verboten. Laut einer Entscheidung der Regierungen von Land und Regionen betrifft das Urlaubs- sowie Freizeitreisen bis 1. März. Damit soll verhindert werden, dass neue Corona-Infektionen in das Land gelangen. Das Verbot in Belgien soll im Straßen-, Flug-, Schiffs- und Schienenverkehr kontrolliert werden. Ausnahmen gelten etwa für den Warenverkehr. Auch in Deutschland wird ein Reiseverbot diskutiert. Bundesinnenminister Seehofer erklärte in der Bild-Zeitung, er denke darüber nach, den Flugverkehr auf nahe Null zu reduzieren. Grünen-Chef Habeck kritisierte das im Morgenmagazin von ARD und ZDF und forderte stattdessen verpflichtende Tests bei der Einreise nach Deutschland. Auch FDP-Vize Kubicki lehnt Reiseverbote ab. Der einzige Weg aus der Pandemie sei deutlich schnelleres Impfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2021 12:00 Uhr