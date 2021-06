Europol legt kriminelles Kommunikationsnetzwerk lahm

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Den Haag: Ermittler in Europa und Nordamerika haben ein großes Kommunikationsnetzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen. Wie die Polizeibehörde Europol in Den Haag mitteilte, wurden Server in mehreren Ländern beschlagnahmt. Sie waren zum Netzwerk DoubleVPN zusammengeschaltet. Etwa 600 Nutzer im englisch- und russischsprachigen Raum nutzten es laut Europol, um ihre Identität und ihren Aufenthaltsort zu verschleiern. Die Kriminellen versuchten unter anderem, Daten ihrer Opfer zu blockieren und für die Freigabe Lösegeld zu erpressen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 23:00 Uhr