Europol geht derzeit gegen mehr als 800 Banden in der EU vor

Den Haag: Die europäische Polizeibehörde Europol ermittelt derzeit gegen 821 schwerkriminelle Banden in der EU. Das geht aus dem heute vorgelegten Bericht zum organisierten Verbrechen hervor. Demnach konzentrieren sich die Netzwerke jeweils auf ein kriminelles Feld - die meisten sind im Drogenhandel aktiv, weitere häufige Delikte sind Betrug, Einbruch, Diebstahl und Menschenhandel. Europol rechnet insgesamt mehr als 25.000 Mitglieder den Banden zu, zu den bekanntesten zählen etwa die 'Ndrangheta in Italien und die Mocro-Mafia in Belgien und den Niederlanden. Es ist der erste Bericht dieser Art, der sich aus umfangreichen Daten der EU-Länder, aus Drittstaaten sowie von Europol selbst zusammensetzt. Die Analyse soll laut Behörden-Chefin De Bolle dabei helfen, organisiertes Verbrechen gezielter anzugehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.04.2024 12:15 Uhr