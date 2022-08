European Championships starten in zweiten Tag

Nachrichtenarchiv - 12.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am zweiten Tag der European Championships geht heute der Bahnrad-Vierer um Lisa Brennauer aus Kempten im Verfolgungsrennen an den Start. Die Frauen fahren am Mittag ihr Halbfinale, das Finale ist für 16 Uhr 30 in der Messe München-Riem angesetzt. Beim Triathlon hat ebenfalls eine deutsche Athletin gute Chancen auf den Titel: Laura Lindemann aus Potsdam geht um 17 Uhr 15 im Münchner Olympiapark an den Start - der Triathlon der Männer findet morgen statt. Und beim BMX-Freestyle steht die Berlinerin Lara Lessmann im Fokus - die Medaillen-Entscheidungen fallen hier ab 15 Uhr 30. Vorrunden und Qualifikationen stehen zudem im Rudern und Sportklettern an.

