European Championships haben begonnen

UN erwarten steigende Getreideausfuhren aus Ukraine - Frachter "Razoni" läuft in türksichen Hafen ein

New York: Die Vereinten Nationen erwarten, dass bald mehr Getreide per Schiff aus der Ukraine abtransportiert wird. Zahlreiche Frachter würden momentan auf die Genehmigung warten, die sie nach dem Abkommen zwischen Moskau und Kiew benötigen, sagte der UN-Koordinator für die Ausfuhren, Kenney. Heute haben die Kontrolleure den Angaben nach fünf Schiffe inspiziert - so viele wie noch nie. Die "Razoni", die als erster Frachter seit Kriegsbeginn mit Getreide an Bord die Ukraine verlassen hatte, ist inzwischen im Hafen der türkischen Stadt Mersin eingelaufen. Das geht aus den Angaben auf Ortungs-Websites hervor. Eine tagelange Hängepartie scheint damit beendet: Der ursprüngliche Käufer der 26.000 Tonnen Mais an Bord der "Razoni" war kurzfristig abgesprungen; das Schiffe hatte daraufhin vor der Küste vor Anker gelegen, während ein neuer Käufer gesucht wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2022 22:00 Uhr