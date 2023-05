Kurzmeldung ein/ausklappen Europaweite Razzia gegen mutmaßliche Mitglieder der Ndrangheta

München: In der Landeshauptstadt hat die Polizei zehn Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht, die von mutmaßlichen Mitgliedern der italienischen Mafia-Organisation Ndrangheta genutzt wurden. An der Razzia waren 130 Einsatzkräfte beteiligt, vier Personen wurden verhaftet. In einem der Räume fand die Polizei mehrere Kilo Marihuana. Auch in mehreren anderen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt. Insgesamt waren etwa 1.000 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Ermittler in Italien, Belgien und Portugal waren ebenfalls an der Aktion beteiligt. Nach ARD-Informationen gibt es europaweit etwa 100 Haftbefehle gegen Verdächtige, die der kalabrischen Mafiaorganisation zugerechnet werden. Im Fokus der Ermittlungen steht der Kokainschmuggel von Südamerika nach Europa. Um die illegalen Drogengelder zu waschen, sollen die Verdächtigen in Restaurants, Immobilien und Autowaschanlagen investiert haben.

