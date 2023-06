Europaweit wird die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verurteilt

Kurzmeldung ein/ausklappen Russland und Ukraine bringen tausende Menschen am Kachowka-Staudamm in Sicherheit

Kiew: Nach dem der Kachowka-Staudamm in der ukrainischen Region Cherson zerstört wurde, haben die Behörden die Evakuierung mehrerer Ortschaften eingeleitet. Für die Gegend mit insgesamt mehr als 40.000 Einwohnern bestehe Überflutungsgefahr, erklärte der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin in Online-Netzwerken. Derzeit brächten die Behörden mehr als 17.000 Menschen in Sicherheit. Auf der von Russland besetzten Seite des Flusses Dnipro sollten weitere 25.000 Anwohner fortgebracht werden. Der Kachowka-Staudamm am Dnipro war bei einer Explosion in der Nacht zerstört worden. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers wurden 24 Ortschaften überschwemmt. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld.

