Europaweit wird die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verurteilt

06.06.2023 11:45 Uhr

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Angriff auf den Kachowka-Staudamm als neue Dimension des Ukraine-Kriegs bezeichnet. Das passe zu der Art und Weise wie Russlands Präsident Putin diesen Krieg führe, so Scholz in Berlin. Er versprach der Ukraine ein weiteres Mal so viel Unterstützung wie nötig. Nato-Generalsekretär Stoltenberg bezeichnete die Zerstörung auf Twitter als ungeheuerlich. Sie demonstriere einmal mehr die Brutalität von Russlands Krieg. EU-Ratspräsident Michel nannte die Zerstörung ziviler Infrastruktur ein Kriegsverbrechen. Dafür würden Russland und seine Stellvertreter zur Rechenschaft gezogen. Der tschechische Außenminister Lipavsky verglich den Angriff auf den Damm mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen auf Zivilisten.

06.06.2023 11:45 Uhr