Europaweit sterben mindestens 16 Menschen durch Sturm "Zeynep"

Nürnberg schlägt Regensburg in der 2. Bundesliga 2:0

Nürnberg: In der zweiten Fußball-Bundesliga bleibt der 1. FC Nürnberg an der Spitzengruppe dran. Die Franken haben im eigenen Stadion das bayerische Duell gegen Jahn Regensburg mit 2:0 gewonnen. Nürnberg steht damit weiterhin auf dem siebten Platz, hat aber nur fünf Punkte Rückstand auf einen Aufstiegsplatz. Ingolstadt erkämpfte sich in Bremen ein 1:1-Unentschieden. In der ersten Bundesliga verlor Augsburg am Nachmitag zuhause gegen Freiburg mit 1:2. Außerdem spielten: Köln - Frankfurt 1:0, Bielefeld - Union Berlin 1:0, Stuttgart - Bochum 1:1 und Wolfsburg - Hoffenheim 1:2.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 23:00 Uhr