Europawahl geht in der Slowakei, Italien, Malta und Lettland weiter

Bratislava: In der Slowakei sind die Bürger heute aufgerufen, ihre Stimme für die Europawahl abzugeben. Auch in Italien, Malta und Lettland öffnen die Wahllokale. Die Wahlen zum Europäischen Parlament gehen morgen mit Abstimmungen in Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern zu Ende. Insgesamt sind gut 360 Millionen Menschen in der EU aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

