Europawahl beginnt mit Abstimmung in den Niederlanden

Amsterdam: Die Europawahl hat begonnen. Als erste dürfen heute die Wählerinnen und Wähler in den Niederlanden ihre Stimme für die Abgeordneten des Europaparlaments abgeben. Es folgen Irland und Tschechien, einen Tag darauf Italien, Lettland, Malta und die Slowakei. Am Sonntag wählt der größte Teil der insgesamt rund 360 Millionen Wahlberechtigten - dann auch hier in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.06.2024 10:45 Uhr