Europarat will Russland für Schäden in Ukraine zur Rechenschaft ziehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Filmfestspiele in Cannes eröffnet

Cannes: In der Stadt an der französischen Riviera haben am Abend die Filmfestspiele begonnen. Zahlreiche Schauspielerinnen und Filmemacher kamen an die Croisette und schritten über den roten Teppich - unter ihnen die Grande Dame des französischen Kinos, Catherine Deneuve und der US-Schauspieler Michael Douglas, der eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten wird. Als Eröffnungsfilm in Cannes lief in diesem Jahr "Jeanne du Barry" von der französischen Regisseurin Maïwenn, die selbst die Hauptrolle spielt an der Seite von US-Schauspieler Johnny Depp. Der deutsche Regisseur Wim Wenders stellt in diesem Jahr zwei Filme auf dem Filmfestival vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2023 20:15 Uhr