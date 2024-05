Europarat verabschiedet KI-Konvention

Straßburg: Nach der Europäischen Union will nun auch der Europarat ein Regelwerk zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz auf den Weg bringen. Die KI-Konvention soll heute bei der jährlichen Ministerkonferenz des Europarates in Straßburg angenommen werden. Die von der EU unabhängige Organisation will damit sicherstellen, dass bei der Anwendung von KI die Menschenrechte gewahrt werden. Kritiker bemängeln, die Konvention sei zu weich und ziehe kaum rote Linien, auch werde den Staaten etwa bei Fragen der Gesichtserkennung zu sehr freie Hand gelassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2024 07:00 Uhr