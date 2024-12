Europarat senkt Schutzstatus des Wolfs ab

Straßburg: Für den Abschuss von Wölfen könnten bald neue Regeln erlassen werden. Der zuständige Ausschuss des Europarats hat den Weg dafür freigemacht, indem er den Schutzstatus des Wolfs abgesenkt hat. Damit sind niedrigere Hürden für die Tötung der Raubtiere möglich. Hintergrund ist, dass sich die Zahl der Tiere in Europa innerhalb von zehn Jahren fast verdoppelt hat. Der Wolf gilt jetzt nur noch als geschützt, nicht mehr als "streng geschützt". Das ebnet den Weg für neue Vorgaben zum Abschuss auf EU-Ebene. Der Europarat ist von der EU unabhängig, ihm gehören viele Staaten an, die nicht Teil der Union sind, etwa die Schweiz und Großbritannien. Er ist neben Menschenrechtsfragen auch für die so genannte Berner Konvention zuständig, die europaweit regelt, welche Tiere besonderen Schutz haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2024 12:00 Uhr