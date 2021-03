Europarat kritisiert Austritt der Türkei aus Istanbul-Konvention

Rörig fordert weitere Konsequenzen im Erzbistum Köln

Berlin: Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat das Kölner Erzbistum aufgefordert, sich weiter für die Aufklärung von Fällen sexualisierter Gewalt einzusetzen. Die Suspendierungen von Bischöfen diese Woche bezeichnete Rörig in der "Kölnischen Rundschau" als wichtigen Schritt. Jetzt müsse aber für jedermann erkennbar werden, dass unberechtigter Institutionsschutz der Vergangenheit angehöre. Rörig verlangte, es müsse auch aufgeklärt werden, was nicht in den Akten stehe. Dazu müssen laut Rörig die Opfer und deren Leid stärker in den Blick genommen werden. Zwei Kölner Strafrechtsanwälte hatten am Donnerstag ein Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen in der Bistumsspitze zwischen 1975 und 2018 vorgestellt. Es belastet mehrere Bischöfe schwer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 17:00 Uhr