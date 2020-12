Europarat fordert von Deutschland strengere Vorgaben bei Lobbying

Nachrichtenarchiv - 15.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Straßburg: Der Europarat verlangt von Deutschland strengere Regeln gegen politische Einflussnahme durch Unternehmen und andere Interessensgruppen. Dem Anti-Korruptionsgremium Greco zufolge mangelt es an Transparenz darüber, wie viel Einfluss Lobbyisten auf die Bundesregierung haben. Es müsse offengelegt werden, mit wem Spitzenpolitiker über welche Themen gesprochen haben. Darüber hinaus beklagt Greco, dass frühere Bundesminister und Staatssekretäre in die Privatwirtschaft gehen und dort Lobbyarbeit betreiben. Die Experten des Europarats empfehlen deshalb eine längere Pause, bevor Politiker nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung einen Job in der Privatwirtschaft annehmen dürfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2020 12:00 Uhr