Europarat bringt Ausschluss Russlands auf den Weg

Humanitäre Lage in Mariupol wird offenbar immer dramatischer

Mariupo: Die humanitäre Lage in der eingekesselten Hafenstadt wird offenbar immer dramatischer. Die Leute hätten angefangen, um Lebensmittel zu kämpfen, hieß es am Abend in einer Videobotschaft des Internationalen Roten Roten Kreuzes. Viele hätten kein Trinkwasser. Nach ukrainischen Angaben ist auch der jüngste Versuch, Einwohner aus der Stadt zu bringen, gescheitert. Russische Truppen hätten eine vorübergehende Waffenruhe für Evakuierungen nicht respektiert, sagte Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk. Auch Hilfslieferungen hätten nicht in die Stadt gelangen können. In anderen Landesteilen wurden nach Wereschtschuks Worten dagegen erfolgreich Korridore für Flüchtlinge eingerichtet. So seien aus den Städten Sumy, Trostjanez und Krasnopillja in den vergangenen zwei Tagen mehr als 60.000 Menschen herausgebracht worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 23:00 Uhr