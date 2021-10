Europapolitiker Weber fordert EU-Finanzhilfen für Polens Grenzanlage

Deutsche Ermittler machen Hintermann von gefährlicher Schad-Software ausfindig

Stuttgart: Strafverfolger des Landeskriminalamts Baden-Württemberg haben einen mutmaßlichen Hintermann der berüchtigten Schadsoftware REvil ermittelt. Nach Informationen des BR und von Zeit Online handelt es sich um einen russischen Staatsbürger, der in Süddeutschland lebt, sich aber momentan in Russland aufhält. REvil gilt als eines der gefährlichsten Programme für Ransomware-Angriffe – also digitale Erpressung, die insbesondere in der Wirtschaft Schäden in Milliardenhöhe verursacht. In Deutschland waren unter anderem mehrere mittelständische Unternehmen, die Staatstheater Stuttgart und auch Krankenhäuser betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2021 09:00 Uhr