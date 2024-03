Europaparlament will weltweit erstes Gesetz zur Künstlichen Intelligenz beschließen

Straßburg: Das Europaparlament will heute Mittag final über das geplante Gesetz zur Künstlichen Intelligenz entscheiden. Die Regelung zielt darauf ab, die Nutzung der Technologie in der Europäischen Union sicherer zu machen. So sollen KI-Systeme künftig in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. KI, die zur Manipulation des menschlichen Verhaltens eingesetzt wird, soll in Europa generell verboten werden. Gelten soll das geplante Gesetz für alle KI-Systeme, die in der EU entwickelt oder genutzt werden. Bei Verstößen sollen Strafen in Millionenhöhe drohen. Es wäre das erste Gesetz dieser Art weltweit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2024 07:00 Uhr