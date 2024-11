Europaparlament stimmt über neue EU-Kommissare ab

Straßburg: Fast ein halbes Jahr nach der Europawahl stimmt Europaparlament am Mittag über die neuen Kommissare und Kommissarinnen ab. Präsidentin von der Leyen stellte sie in Straßburg einzeln vor. In den Mittelpunkt ihrer Rede stellte sie die Herausforderungen Europas und den Kampf für Freiheit. Schon die Geschichte zeige, welchen ständigen Kampf Europa auszufechten habe für Freiheit und Demokratie, so von der Leyen. Der Freiheitskampf eine die Europäer. Freiheit bedeute, dass die Menschen in Europa wüsten, dass ihre Familien in Sicherheit sind, dass das Land geschützt sei. Diese Freiheit gebe es aber nicht zum Nulltarif. Sie erfordere schwierige Entscheidungen, massive Investitionen in Sicherheit und Wohlstand und ein Einstehen für Werte, so die EU-Kommissionspräsidentin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 10:00 Uhr