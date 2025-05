Europaparlament stimmt über Lockerung von CO2-Grenzwerten für PKW ab

Straßburg: Das Europaparlament entscheidet heute über Zugeständnisse an die europäische Autoindustrie bei Umweltauflagen. Die kriselnde Branche soll mehr Zeit bekommen, um die zum Jahresbeginn verschärften CO2-Grenzwerte einzuhalten. Wenn ein Hersteller die Grenzwerte in diesem Jahr verfehlt, soll er dies im nächsten oder übernächsten Jar noch ausgleichen können. Die von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Lockerung war in Deutschland auf breite Zustimmung gestoßen. Strittig innerhalb der Bundesregierung ist weiterhin, ob das ab 2035 geltende, EU-weite Verbrenner-Aus für Neuwagen rückgängig gemacht werden soll. Im Gegensatz zur Union will die SPD daran festhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2025 07:00 Uhr