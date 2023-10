Europaleague: Leverkusen gewinnt, Freiburg verliert

Molde: In der Fußball-Europaleague bleibt Bundesligist Bayer Leverkusen auf Erfolgskurs. Die Werks-Elf gewann auch ihr zweites Gruppenspiel bei Molde in Norwegen mit 2:1. Der SC Freiburg musste dagegen mit 1:2 seine erste Niederlage gegen West Ham United aus London hinnehmen. In der Conference League hat derweil Eintracht Frankfurt einen Rückschlag erlitten. Die Hessen verloren beim griechischen Club PAOK Saloniki 1:2.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2023 23:45 Uhr