Europagipfel betont Solidarität mit der Ukraine

Meldungsarchiv - 01.06.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Bulboaca: Beim Europagipfel in Moldau wollen die 47 Staats- und Regierungschefs ihre Solidarität mit der Ukraine unterstreichen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sprach von einem Signal an Russland. Bundeskanzler Scholz blickte voraus auf eine Friedensordnung nach dem Krieg. Er versprach der Ukraine Sicherheitsgarantien. Details nannte er aber nicht. Der ukrainische Präsident Selenskyj betonte, sein Land sei bereit für die Aufnahme in die Nato. Er warnte vor russischen Angriffen auf andere Teile Europas. Solche Angriffe fürchtet die Republik Moldau. Verteidigungsminister Nosatii erklärte, dass ein EU-Beitritt Moldaus nicht nur das Leben vieler Menschen verbessern würde sondern auch die Sicherheitslage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 16:00 Uhr