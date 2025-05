Europäisches Gipfeltreffen beginnt in Albanien

In der albanischen Hauptstadt Tirana kommen heute Staats- und Regierungschefs aus fast 50 europäischen Ländern zusammen. Albaniens Regierungschef Rama und EU-Ratspräsident Costa haben zum sechsten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft eingeladen. Ihr gehören neben den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union auch 20 weitere Staaten wie Großbritannien, die Ukraine und die Schweiz an. Bei dem Gipfel soll es vorrangig um die Sicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit Europas gehen. Für Deutschland nimmt erstmals Bundeskanzler Merz an dem Treffen teil.

