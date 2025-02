Europäischer Ukraine-Gipfel beginnt in Paris

Auf die Münchner Sicherheitskonferenz folgt heute Nachmittag ein eilig einberufenes Treffen in Paris: Frankreichs Präsident Macron will etwa mit Kanzler Scholz und anderen Staats- und Regierungschefs den Ukraine-Kurs der EU abstecken. Der Druck der Vereinigten Staaten ist hoch. US-Präsident Trump hat mehrfach klar gemacht, dass er ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine will. Er hat ein baldiges Treffen mit Kreml-Chef Putin in Aussicht gestellt. Den Europäern wurde signalisert, dass sie an möglichen Verhandlungen nicht oder nur nachrangig beteiligt würden. Der britische Premier Starmer schrieb in einem Beitrag für den "Daily Telegraph", seine Regierung sei bereit, Soldaten als Sicherheitsgaranten in die Ukraine zu senden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.02.2025 11:00 Uhr