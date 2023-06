Europäischer Rechnungshof sieht Klimaziele in Gefahr

Kurzmeldung ein/ausklappen Putin bietet Wagner-Soldaten Dienst in der russischen Armee an

Moskau: Der russische Präsident Putin hat sich am Abend in einer Rede im Staatsfernsehen zu den Geschehnissen am Wochenende geäußert. Er beschimpfte die Aufständischen als Verräter ohne den Namen ihres Anführers, Jewgeni Prigoschin, zu nennen. Zugleich betonte er, die meisten Söldner der Gruppe Wagner seien Patrioten. Ihnen bot er den Dienst in der russischen Armee an. Wenn Söldner nach Belarus ausreisen wollten, habe er keine Einwände. Zugleich zeigte Putin sich erleichtert, dass es zu keinem großen Blutvergießen kam und dankte dem belarussischen Machthaber Lukaschenko für die Vermittlung. Zuvor hatte Wagner-Chef Prigoschin in einer Audiobotschaft per Telegram betont, er habe Putin nicht stürzen wollen. Die Aktion sei vielmehr ein Protest gegen die schlechte russische Kriegsführung in der Ukraine gewesen.

