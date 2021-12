Europäische Zentralbank will Banknoten neu gestalten

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank will bis 2024 ihre Geldscheine neu gestalten. Die Präsidentin der EZB, Lagarde, sagte, es sei an der Zeit die Banknoten so zu gestalten, dass sich Europäerinnen und Europäer unabhängig von Alter oder Hintergrund besser mit ihnen identifzieren können. Dazu sollen die Bürger im Euroraum an der Entwicklung des neuen Designs beteiligt werden. Unter anderem will die EZB sogenannte Fokusgruppen bilden, die die Menschen zu möglichen Themen auf den Banknoten befragen. Aktuell beruht das Design der Geldscheine auf dem Thema "Zeitalter und Stile". Auf ihnen sind Fenster, Tore und Brücken zu sehen, aber keine Personen. Ob das in Zukunft so bleiben soll, ist noch offen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 13:00 Uhr