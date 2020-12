Europäische Zentralbank weitet Anleihekäufe massiv aus

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank weitet ihre Hilfen für die coronageschwächte Wirtschaft im Euro-Raum massiv aus. Jetzt hat die EZB ihr ohnehin bereits billionenschweres Programm zum Kauf von Staatsanleihen weiter aufgestockt - und zwar um 500 Milliarden Euro. Die Not-Maßnahme mit großzügigen Bestimmungen soll es notleidenden Staaten erlauben, schnell und billig an Geld zu kommen. Wie die EZB weiter mitteilte, bleibt der Leitzins auf dem Rekordtief von null Prozent. Demnach müssen Geschäftsbanken weiterhin 0,5 Prozent Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Damit soll möglichst viel an finanziellen Mitteln im Umlauf bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 14:00 Uhr