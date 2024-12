Europäische Zentralbank senkt erneut Zinsen im Euroraum

Frankfurt am Main: Die Europäische Zentralbank senkt zum vierten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins verringert sich um 0,25 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Sparerinnen und Sparer dürften die erneute Senkung zu spüren bekommen: Sinkende Einlagenzinsen geben viele Institute in Form niedrigerer Tages- und Festgeldzinsen an ihre Kundschaft weiter. Volkswirte rechnen damit, dass die Notenbank die Leitzinsen im nächsten Jahr noch weiter heruntersetzen wird, da beispielsweise Handelskonflikte mit den USA die bereits schwächelnde Konjunktur in Europa zusätzlich unter Druck setzen könnten.

