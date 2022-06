Europäische Zentralbank kündigt Zinswende an

Nachrichtenarchiv - 09.06.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Die Europäische Zentralbank reagiert auf die hohe Inflation im Euroraum und hat eine Zinswende angekündigt. Nach einer Sitzung in Amsterdam gab das Gremium bekannt, dass der Leitzins im Juli um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden soll. In einem ersten Schritt sollen die Netto-Anleihekäufe bis Ende Juni beendet werden. Je nach Inflationsprognose sei im September eine "größere" Zinserhöhung denkbar, hieß es. Aus der deutschen Wirtschaft kam Kritik an den Plänen: Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Ossig, bemängelte, der Zeitplan sei zu zögerlich. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen kritisierte, die Erhöhung sei zu niedrig und komme zu spät.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 16:00 Uhr