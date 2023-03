Europäische Zentralbank kündigt Erhöhung des Leitzins an

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz und Netanjahu wollen Zusammenarbeit verstärken

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Israels Ministerpräsident Netanjahu wollen die Zusammenarbeit zwischen ihren Ländern weiter verbessern. Das erklärten sie am Rande eines Treffens in der Bundeshauptstadt. Einig waren sich die beiden Regierungschefs darin, dass der Iran nicht in den Besitz nuklearer Waffen kommen darf. Mit Blick auf die iranische Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine forderte Scholz das Regime in Teheran auf, sein - so wörtlich - destruktives Treiben aufzugeben. Die umstrittene Justizreform in Israel beobachte er mit großer Sorge, so der Kanzler. Der israelische Regierungschef bezeichnete Bedenken im Zusammenhang mit der Reform als absurd und erklärte, damit würde die Gewaltenteilung in seinem Land gestärkt. Die Demokratie in Israel sei stark und lebendig, so Netanjahu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2023 20:45 Uhr