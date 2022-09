Europäische Zentralbank berät über Zinspolitik

Automobilzulieferer Dr. Schneider stellt Insolvenzantrag

Neuses: Der oberfränkische Automobilzulieferer Dr. Schneider hat Insolvenzantrag gestellt. Wie das Unternehmen aus Neuses bei Kronach am späten Abend mitgeteilt hat, geht es um eine Sanierung. Die Produktion soll in vollem Umfang weiterlaufen. Dr. Schneider beschäftigt allein in Deutschland 2.000 Mitarbeiter - und liefert unter anderem Innenausstattung für Autos beispielsweise an BMW, Audi, Daimler und VW. Die Mitarbeiter bekämen in den nächsten drei Monaten Insolvenzgeld der Bundesagentur für Arbeit, so der Insolvenzverwalter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2022 09:00 Uhr