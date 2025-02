Europäische Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Krieg

Europäische Staats- und Regierungschefs beraten über Ukraine-Krieg: In einem kurzfristig vom französischen Präsidenten Macron einberufenen Treffen soll es in Paris um eine mögliche Friedenslösung unter Beteiligung Europas gehen. Es ist eine Reaktion auf geplante Gespräche zwischen den USA und Russland, die den Krieg wohl im Alleingang beenden wollen. Obwohl US-Vize Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine europäische Beteiligung angedeutet hat, sagte der US-Sondergesandte für die Ukraine, Kellogg, dass Vertreter europäischer Staaten nicht direkt am Verhandlungstisch sitzen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2025 07:45 Uhr