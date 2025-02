Europäische Staats- und Regierungschefs beraten in Paris über die Ukraine

Paris: Mehrere europäischen Staats- und Regierungschefs wollen heute auf Einladung der französischen Regierung über den Ukraine-Krieg beraten. Sie reagieren damit auf den Vorstoß von US-Präsident Trump, Gespräche mit Russland führen zu wollen. Neben Bundeskanzler Scholz nehmen unter anderem die Regierungschefs von Großbritannien, Polen und Dänemark teil sowie EU-Ratspräsident Costa, EU-Kommissionschefin von der Leyen und Nato-Generalsekretär Rutte. Das teilte der Elysée-Palast mit. Es geht unter anderem um die Frage, was die Europäer zu einer möglichen Friedenslösung beitragen können. Der britische Premier Starmer zeigte sich im Vorfeld in einem Gastbeitrag für den "Telegraph" bereit, im Fall des Kriegsendes auch britische Truppen in der Ukraine zu stationieren. - US-Außenminister Rubio will wohl schon in den nächsten Tagen in Saudi-Arabien erste Gespräch mit ranghohen russischen Vertretern führen.

