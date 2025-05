Europäische Staatenlenker reagieren zurückhaltend auf Verhandlungen in der Türkei

Bundeskanzler Merz sagte beim Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Tirana, die diplomatischen Bemühungen für Frieden müssten nun verstärkt werden. Er nannte es "enttäuschend", dass die Beratungen auf diese Weise endeten. Frankreichs Präsident Macron warf Russland vor, kein Interesse an einem Waffenstillstand in der Ukraine zu haben. Europa müsse nun den Druck auf Moskau erhöhen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.05.2025 21:00 Uhr