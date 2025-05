Europäische Staaten fordern Waffenruhe von Russland

Kiew: Im Angriffskrieg gegen die Ukraine wächst der Druck auf Russland, einer längeren, bedingunglosen Feuerpause zuzustimmen. Nach einem Treffen der sogenannten "Koalition der Willigen" in Kiew forderten mehrere europäische Staaten den russischen Präsidenten Putin auf, die Waffen ab kommendem Montag für mindestens 30 Tage schweigen zu lassen. Neben Frankreichs Staatschef Macron und Bundeskanzler Merz nahmen der britische Premier Starmer und der polnische Ministerpräsident Tusk teil. Im Anschluss an ein Telefonat mit US-Präsident Trump teilten die Regierungschefs mit, die USA seien bereit, eine Waffenruhe mit europäischer Unterstützung zu überwachen. Merz erklärte, die Verbündeten seien sehr geschlossen und die USA dabei voll eingebunden. Sollte Russland sich weigern, in die Feuerpause einzuwilligen, wären laut Merz massive neue Sanktionen die Folge.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 17:00 Uhr