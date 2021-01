Europäische Spitzenpolitiker reagieren entsetzt auf Krawalle in Washington

Nachrichtenarchiv - 07.01.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Spitzenpolitiker der Europäischen Union haben schockiert auf die Erstürmung des US-Kongresses reagiert. Der EU-Außenbeauftragte Borrell twitterte, dies sei ein beispielloser Angriff auf die dortige Demokratie, ihre Institutionen und den Rechtsstaat. "Dies ist nicht Amerika", so Borrell wörtlich. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte ihr Vertrauen in die Stärke der amerikanischen Institutionen und der Demokratie. Von beschämenden Szenen sprach der britische Premier Johnson. Die Vereinigten Staaten stünden weltweit für Demokratie. Nun sei entscheidend, dass es eine friedliche und geordnete Machtübergabe gibt. Bundesaußenminister Maas forderte Trump und seine Anhänger auf, das Votum der US-Bürger bei der Präsidentschaftswahl "endlich" zu akzeptieren. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen machte Trump persönlich für die Ausschreitungen verantwortlich. Trump habe "das Feuer gelegt", so Röttgen im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2021 08:00 Uhr