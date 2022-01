Europäische Länder melden Rekorde bei Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 31.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In mehreren europäischen Ländern haben die Zahlen der Corona-Neuinfektionen bisher dort ungekannte Höhen erreicht. So wurden in Frankreich am gestrigen Freitag mehr als 230.000 neue Ansteckungen an Covid-19 gezählt. In Großbritannien waren es knapp 190.000, in Italien 145.000 und in Portugal 30.000. In den meisten Fällen gehen die Infektionen auf die Omikron-Variante zurück. Immer mehr Studien belegen, dass Omikron zwar ansteckender ist als die Delta-Variante, aber offenbar weniger gravierend im Verlauf. Nach britischen Daten ist das statistische Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, bei einer Omikron-Infektion fast 70 Prozeht geringer als bei der Delta-Variante.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2021 22:00 Uhr