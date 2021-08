Europäische Kulturpreise in Bonn verliehen

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Am Abend sind in der Bonner Oper die diesjährigen Europäischen Kulturpreise verliehen worden. Die zehn undotierten Auszeichnungen wurden an Kunstschaffende, Musiker und Sportler überreicht. Preise gingen unter anderem an die Sängerin Katie Melua, die Rockband „Scorpions“ und den Trompeter Till Brönner. Ausgezeichnet wurden auch die Sopranistin Diana Damrau und der Geiger David Garrett. Den Europäischen Kulturpreis für Bildende Kunst bekam Gottfried Helnwein. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten, Initiativen, Künstler, Politiker oder Institutionen für herausragende Verdienste und Leistungen um und für Europa geehrt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2021 21:00 Uhr