Europäische Bahnunternehmen wollen Hochgeschwindigkeitsnetz verdreifachen

Paus zeigt sich zuversichtlich bei Kindergrundsicherung

Berlin: Bundesfamilienministerin Paus hat sich optimistisch gezeigt, dass bis Ende August ein Gesetzentwurf zur Kindergrundsicherung auf dem Tisch liegen wird. Dem BR sagte die Grünen-Politikerin, der in dieser Woche beschlossene Haushalt gebe Klarheit zu dem Thema. Über kleine Dinge werde noch gerungen. Paus verteidigte gleichzeitig die vorgesehenen Kürzungen beim Elterngeld. Die Einkommensgrenze auf 180.000 Euro brutto zu senken, sei der am wenigsten schlechte Vorschlag unter allen schlechten Varianten. Ihr wäre eine Abschaffung des Ehegattensplittings lieber gewesen, so die Grünen-Politikerin. Das sei in der Koalition aber nicht durchsetzbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2023 11:00 Uhr