Europäische Außenminister treffen iranischen Kollegen zu Vierergipfel

Berlin: Außenminister Wadephul trifft am Freitag seinen iranischen Kollegen Araghtschi. Geplant ist ein Gespräch zusammen mit den Außenministern Frankreichs und Großbritanniens. Die Begegnung soll in Genf stattfinden, verlautete aus Diplomatenkreisen. Am Abend hatte Wadephul in der ARD gesagt, der Iran müsse jetzt zu Verhandlungen bereit sein. Am Abend sind zwei Flugzeuge von Teheran aus in die Haupstadt des Oman, Muscat, geflogen, obwohl der Luftraum des Iran eigentlich gesperrt ist. Es gab bereits Spekulationen über ein Treffen Araghtschis mit dem US-Sondergesandten Witkoff.

