Europäische Arzneimittelbehörde bezeichnet Booster-Impfkampagne als enttäuschend

Vatikan kritisiert Ideen des Synodalen Wegs in Deutschland

Rom: Der Vatikan hat Kritik am deutschen Reformprozess Synodaler Weg geübt. Der für die Glaubenslehre zuständige Kardinal Ladaria erklärte, es sei nicht angebracht, über die Öffnung des Priesteramtes für Frauen zu diskutieren. Außerdem kritisierte der Kardinal, dass der Synodale Weg den Eindruck erwecke, dass die Kirche per se eine Organisation sei, die Missbrauch hervorbringe. Auch mit der Einschätzung der deutschen Reformer zur Sexuallehre in der Kirche ist der Vatikan nicht einverstanden. Man dürfe nicht den Eindruck erwecken, als ob auf diesem Gebiet der kirchlichen Lehre alles geändert werden müsse, so Ladaria. Seine Kritik hat der Kardinal bereits vergangene Woche deutschen Bischöfen in Rom mitgeteilt, heute wurden die Gedanken des Spaniers in einer Vatikanzeitung veröffentlicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2022 21:00 Uhr