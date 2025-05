Europäer wollen sich vor Putin-Gespräch mit Trump abstimmen

Rom: Kurz vor dem geplanten Telefonat zwischen Donald Trump und dem russischen Präsidenten Putin wollen sich wichtige EU-Staaten mit dem US-Präsidenten abstimmen. Für heute abend ist nach Angaben aus deutschen Regierungskreisen ein Gespräch zwischen Bundeskanzler Merz, Frankreichs Präsident Macron und dem britischem Premier Starmer mit Trump angefragt. Am Rande der Amtseinführung von Papst Leo dem XIV. sprach Merz in Rom auch mit US-Außenminister Rubio und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Bemühungen, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. - Ebenfalls in Rom kommt es zur Stunde zu einem weiteren diplomatischen Spitzentreffen: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und US-Vizepräsident Vance werden von der italienischen Ministerpräsidentin Meloni empfangen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 16:00 Uhr