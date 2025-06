Europäer wollen dem Iran ein Angebot zum Atomprogramm vorlegen

Iran ist offenbar bereit, in Genf über Uran-Anreicherung zu verhandeln: Laut Regierungskreisen in Teheran kommt eine Begrenzung in Frage, eine Reduzierung auf Null aber nicht. Die Europäer wollen dem Iran ein konkretes Verhandlungsangebot für das Atom-Programm vorlegen. Dazu sind in Genf die Außenminister aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit ihrem iranischen Amtskollegen zusammengekommen. Auch die EU-Außenbeauftragte Kallas ist dabei.

