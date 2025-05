Europäer stimmen sich gegen Russland ab

London: Die westlichen Verbündeten USA, Deutschland, Großbritannien, Italien und Frankreich sind offenbar entschlossen, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Wie der britische Premier Starmer gestern Abend mitgeteilt hat, ist es bei einer Telefonkonferenz um Wege gegangen, Moskau zu einem bedingungslosen Waffenstillstand in der Ukraine zu zwingen. Am Freitag waren erste direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ohne Ergebnis geblieben. Heute Nachmittag soll ein direktes Gespräch zwischen US-Präsident Trump und dem russischen Machthaber Putin Fortschritte bringen. In jüngster Zeit waren die ukrainischen Verteidiger zunehmend unter Druck der Invasoren geraten, nicht zuletzt weil die US-Regierung die militärische Hilfe für Kiew deutlich reduziert hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2025 06:00 Uhr