Europäer sind zu oft der Chemikalie BPA ausgesetzt

Kopenhagen: Die meisten Europäer sind der Chemikalie Bisphenol A in Mengen ausgesetzt, die gesundheitsschädlich sind. Das teilte die Europäische Umweltagentur mit und verwies auf neue Forschungsdaten. Bisphenol A ist eine synthetische Chemikalie, die beispielsweise in Plastikflaschen und Konservendosen verwendet wird. Schon in geringen Mengen kann sie der Umweltagentur zufolge das Immunsystem schwächen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.09.2023 03:00 Uhr