Europa will gemeinsame Luftverteidigung aufbauen

Brüssel: In Europa soll eine gemeinsame Luftverteidigung aufgebaut werden. Dazu haben insgesamt 15 europäische Nato-Staaten eine Absichtserklärung unterzeichnet. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Verteidigungsministerin Lambrecht, es seien "bedrohliche und herausfordernde Zeiten". Ziel der von Deutschland ausgehenden Initiative sei es, Lücken in der Luftverteidigung zu schließen. In dem geplanten Schutzschirm sollen unterschiedliche Systeme eingebunden werden, die zur Abwehr von Mittel- wie Langstreckenraketen oder auch bewaffneten Drohnen geeignet sind. Dazu zählt etwa das Iris-T-System, das Deutschland gerade an die Ukraine geliefert hat. Als Abfangsystem ist das US-israelische System Arrow 3 im Gespräch. Eine Entscheidung ist laut der Ministerin noch nicht gefallen.

